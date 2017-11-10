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09:26 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде спасли четверых мужчин, тонувших в Преголе вблизи строящегося стадиона

В воскресенье, 5 ноября, в Преголе недалеко от строящегося стадиона в едва не утонули четверо мужчин, лодка которых перевернулась на ходу.

Потерпевших спасли случайные очевидцы происшествия, в числе которых оказался старший инспектор Центра ГИМС регионального управления МЧС РФ Евгений Коробко.

Как рассказал Клопс.Ru сам Евгений, в этот день у него был выходной, и в тех краях он оказался практически случайно.

«На другом берегу от Парадной набережной у меня в эллинге стоит катер. Обычно, когда сезон уже закрыт, я там все закрываю и не появляюсь. Но в этот вечер, просто по какому-то провидению, я решил проверить, все ли там с моим имуществом в порядке», — вспоминает Коробко.

Когда мужчина включил освещение на своем причале, то услышал слабые крики о помощи со стороны реки.

«Уже темнело, поэтому я не сразу разглядел, что за маленькое тёмное виднеется в воде практически у другого берега, — говорит Коробко. — Но когда я присмотрелся, то увидел дрейфующую перевернутую лодку и цепляющихся за нее людей. Я тут же побежал к соседу, катер которого был на воде и мы поплыли на спасение утопающих».

Когда мужчины приблизились к потерпевшим, то увидели, что их лодка, за которую они цеплялись окоченевшими руками, уже уходит на дно, а пассажиры уже в полубессознательном состоянии.

«Они уже говорить не могли от холода, потому что вода была всего девять градусов. Им жить оставалось несколько минут, потому что даже если бы они не замерзли насмерть, то утонули бы — лодка уже наполовину ушла под воду, а жилетов спасательных на них не было», — уточняет инспектор.

Одного за другим, потерпевших втащили в катер, а потом всех доставили на берег и отвезли отогреваться в баню, которую затопил для себя еще один сосед.

Оказалось, что в перевернувшейся лодке были четыре брата. Родственники и еще один товарищ праздновали день рождения одного из братьев в эллинге. В какой-то момент они решили ради развлечения покататься на катере «Неман 2», в который поместились только четверо.

«В районе тарного комбината тот, кто у руля был, прибавил ходу и не справился с управлением. Лодка перевернулась, все попадали в воду. Вот так они вниз по течению дрейфовали метров 700 и уже не надеялись, что кто-то их заметит в темноте, к тому же местность безлюдная там, — рассказывает Коробко. — Вот так и получается, что именинник едва не погиб в свой день рождения. Им просто неимоверно повезло, что мы оказались в тот момент в эллингах».

По словам инспектора, все счастливо спасённые за медицинской помощью обращаться не стали, и, отогревшись, отправились домой. Однако, когда Евгений Коробко на следующий день решил поинтересоваться здоровьем мужчин, то узнал, что один из них всё-таки отправился в больницу, потому что ему стало плохо с сердцем.

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