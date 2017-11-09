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21:36 (мск), источник: Интерфакс

Число погибших при обрушении жилого дома в Ижевске увеличилось до пяти

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — Из-под завалов жилого дома в Ижевске на данный момент извлекли пять тел погибших, сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» источник, знакомый с ситуацией, в четверг.

Обрушение жилого дома в Ижевске. Официальная информация
8 (3412) 51-45-50телефон горячей линии МЧСПодробнее
8 (3412)41-41-98телефон горячей линии администрации Ижевска
8 (3412)41-42-09телефон горячей линии администрации Ижевска
В 16 час. 41 мин. в городе Ижевске произошло частичное обрушение 9-ти этажного жилого дома. Сотрудниками пожарно-спасательных формирований проводятся аварийно-спасательные работы.
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«По последним данным, извлекли пять тел», — сообщил собеседник агентства.

Он также добавил, что поиски продолжаются. По его словам, поисковые собаки в некоторых местах завала чувствуют, что кто-то есть, но голосов в этих местах не слышно.

Ранее сообщалось о четверых погибших. В четверг днем в Ижевске обрушился первый подъезд девятиэтажного панельного дома по ул. Удмуртская, 261. Разрушены оказались 32 квартиры. Из здания были эвакуированы порядка 500 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа.
Во время загрузки произошла ошибка.Момент взрыва зафиксирован на 2 минуте видеозаписи
Справка
Крупнейшие взрывы бытового газа в жилых домах с 2000 года

9 ноября в Ижевске обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. Первая версия — взрыв бытового газа. О других крупнейших случаях обрушения домов из-за взрыва газа — в справке «Ъ».

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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