Число погибших при обрушении жилого дома в Ижевске увеличилось до пяти
Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU —
Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU —
«По последним данным, извлекли пять тел», — сообщил собеседник агентства.
Он также добавил, что поиски продолжаются. По его словам, поисковые собаки в некоторых местах завала чувствуют, что
Ранее сообщалось о четверых погибших. В четверг днем в Ижевске обрушился первый подъезд девятиэтажного панельного дома по ул. Удмуртская, 261. Разрушены оказались 32 квартиры. Из здания были эвакуированы порядка 500 человек.