В Минске спасатели освободили женщину зажатую лифтом
Сообщение о происшествии поступило сегодня вечером в 19.25. Как оказалось, в доме № 27 по улице Лещинского на уровне третьего этажа пострадавшая была зажата между лифтом и стеной шахты.
Сообщение о происшествии поступило сегодня вечером в 19.25. Как оказалось, в доме № 27 по улице Лещинского на уровне третьего этажа пострадавшая была зажата между лифтом и стеной шахты.
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске спасатели освободили женщину зажатую лифтом, сообщили БЕЛТА официальный представитель МЧС по городу Минску Ольга Мельченко.
Сообщение о происшествии поступило сегодня вечером в 19.25. Как оказалось, в доме № 27 по улице Лещинского на уровне третьего этажа пострадавшая была зажата между лифтом и стеной шахты.
Сотрудники МЧС при помощи гидравлического инструмента освободили женщину, которая с подозрением на перелом голени доставлена в больницу.