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00:55 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске спасатели освободили женщину зажатую лифтом

Сообщение о происшествии поступило сегодня вечером в 19.25. Как оказалось, в доме № 27 по улице Лещинского на уровне третьего этажа пострадавшая была зажата между лифтом и стеной шахты.

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске спасатели освободили женщину зажатую лифтом, сообщили БЕЛТА официальный представитель МЧС по городу Минску Ольга Мельченко.

Сообщение о происшествии поступило сегодня вечером в 19.25. Как оказалось, в доме № 27 по улице Лещинского на уровне третьего этажа пострадавшая была зажата между лифтом и стеной шахты.

Сотрудники МЧС при помощи гидравлического инструмента освободили женщину, которая с подозрением на перелом голени доставлена в больницу.

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