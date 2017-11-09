В школе в Каннах взорвались две самодельные бомбы

По словам источника издания в полиции, кто-то из студентов таким образом захотел «пошутить над другими учащимися». Инцидент произошел в 15:00 по местному времени (17:00 по мск).

«Это, безусловно, плохая шутка, но это создало много волнения на уровне власти, вплоть до губернатора. Была проведена эвакуация», — рассказал один из собеседников издания. Предположительно, в бутылках была серная кислота.