В школе в Каннах взорвались две самодельные бомбы
Во французском городе Канны в одной из школ прогремело два взрыва. Как сообщает Le Figaro, полиция обнаружила самодельную взрывчатку в двух бутылках от газировки
Во французском городе Канны в одной из школ прогремело два взрыва. Как сообщает Le Figaro, полиция обнаружила самодельную взрывчатку в двух бутылках от газировки
По словам источника издания в полиции,
«Это, безусловно, плохая шутка, но это создало много волнения на уровне власти, вплоть до губернатора. Была проведена эвакуация», — рассказал один из собеседников издания. Предположительно, в бутылках была серная кислота.
В результате инцидента никто не пострадал.