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14Обрушение жилого дома в Ижевске
9 ноября, источник: Интерфакс

Власти Удмуртии подтвердили гибель четырех человек при обрушении дома в Ижевске

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — На данный момент известно о четырех погибших и трех пострадавших при обрушении жилого дома в Ижевске, сообщил журналистам глава республики Александр Бречалов.

Обрушение жилого дома в Ижевске. Официальная информация
8 (3412) 51-45-50телефон горячей линии МЧСПодробнее
8 (3412)41-41-98телефон горячей линии администрации Ижевска
8 (3412)41-42-09телефон горячей линии администрации Ижевска
В 16 час. 41 мин. в городе Ижевске произошло частичное обрушение 9-ти этажного жилого дома. Сотрудниками пожарно-спасательных формирований проводятся аварийно-спасательные работы.
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«В настоящий момент у нас четверо погибших, из них один ребенок, двое мужчин и одна женщина, и трое пострадавших», — сообщил Бречалов. Он уточнил, что состояние пострадавших средней степени тяжести.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству «Интерфакс», что из-под завалов жилого дома в Ижевске на данный момент извлекли пять тел погибших. «По последним данным, извлекли пять тел», — сказал собеседник агентства.

Другой собеседник агентства, близкий к оперативному штабу, сообщил, что эти данные, скорее всего, не окончательные. «К сожалению, последние данные по количеству жертв не окончательные, под завалами еще могут находиться люди», — пояснил он.

Угловой подъезд жилого дома в Ижевске по улице Удмуртская, 261 обрушился в четверг днем с первого по девятый этажи.

Во время загрузки произошла ошибка.Момент взрыва зафиксирован на 2 минуте видеозаписи
Справка
Крупнейшие взрывы бытового газа в жилых домах с 2000 года

9 ноября в Ижевске обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. Первая версия — взрыв бытового газа. О других крупнейших случаях обрушения домов из-за взрыва газа — в справке «Ъ».

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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