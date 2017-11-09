Власти Удмуртии подтвердили гибель четырех человек при обрушении дома в Ижевске

«В настоящий момент у нас четверо погибших, из них один ребенок, двое мужчин и одна женщина, и трое пострадавших», — сообщил Бречалов. Он уточнил, что состояние пострадавших средней степени тяжести.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству «Интерфакс», что из-под завалов жилого дома в Ижевске на данный момент извлекли пять тел погибших. «По последним данным, извлекли пять тел», — сказал собеседник агентства.
Другой собеседник агентства, близкий к оперативному штабу, сообщил, что эти данные, скорее всего, не окончательные. «К сожалению, последние данные по количеству жертв не окончательные, под завалами еще могут находиться люди», — пояснил он.
Угловой подъезд жилого дома в Ижевске по улице Удмуртская, 261 обрушился в четверг днем с первого по девятый этажи.