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07:24 (мск), источник: Kazinform

Жителя ЗКО осудили за участие в военных действиях в Сирии

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ — Уральский городской суд ЗКО огласил приговор в отношении Жаната Арстанова. За участие в военных действиях в Сирии жителя ЗКО приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Западно-Казахстанского областного суда.

Согласно материалам уголовного дела Ж. Арстанов в 2013 году, придерживаясь радикального Ислама, выехал для участия в боевых действиях в Сирию.

При этом, в ходе телефонных переговоров и общений по Интернету с единоверцами высказывал негативное мнение, направленное на возбуждение социальной и религиозной вражды, относительно людей, не исповедующих Ислам, и призывал собеседников прибыть в Сирию для присоединения к террористической организации.

Тем самым, совершил преступления, предусмотренные ст. 257 ч.2 УК (участие в деятельности террористической группы и совершаемых ею актах терроризма), ст. 164 ч.1 УК (возбуждение социальной, религиозной вражды), ст.233−1 ч.2 УК (пропаганда терроризма с использованием СМИ), ст.233−4 ч.1 УК (вербовка лиц в целях организации террористической и экстремисткой деятельности).

Суд признал Ж. Арстанова виновным по ст.ст.164 ч.1, 233−1 ч.2, 233−4 ч.1 УК (в редакции от 16.07.1997 г.), ст. 257 ч.2 УК РК.

На основании ст. 58 ч.3 УК РК по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого более строгим, окончательно приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем или приобретенные на средства, добытые преступным путем, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

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