Одна из пострадавших при обрушении дома в Ижевске скончалась в больнице

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Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU — Пожилая женщина, пострадавшая при обрушении многоэтажки в Ижевске, скончалась в реанимации, сообщили агентству «Интерфакс» в Центре медицины катастроф по Удмуртии в пятницу ночью.

«Только что стало известно, что пожилая пациентка скончалась. Выехал родственник для установления личности», — сказал собеседник агентства. Он не уточнил возраст женщины. «С момента поступления она находилась в тяжелом состоянии», — добавил он.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось о пяти погибших и четырех пострадавших при обрушении подъезда. По данным властей Удмуртии, погибли четыре человека, еще трое пострадали.

Угловой подъезд жилого дома в Ижевске по ул. Удмуртская, 261 обрушился в четверг днем с первого по девятый этажи. Дом панельный, девятиэтажный, шестиподъездный.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SARRZtXx1iI?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Момент взрыва зафиксирован на 2 минуте видеозаписи