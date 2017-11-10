Одна из пострадавших при обрушении дома в Ижевске скончалась в больнице
Таким образом, число погибших достигло пяти человек.
Таким образом, число погибших достигло пяти человек.
Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU — Пожилая женщина, пострадавшая при обрушении многоэтажки в Ижевске, скончалась в реанимации, сообщили агентству «Интерфакс» в Центре медицины катастроф по Удмуртии в пятницу ночью.
«Только что стало известно, что пожилая пациентка скончалась. Выехал родственник для установления личности», — сказал собеседник агентства. Он не уточнил возраст женщины. «С момента поступления она находилась в тяжелом состоянии», — добавил он.
Ранее со ссылкой на источник сообщалось о пяти погибших и четырех пострадавших при обрушении подъезда. По данным властей Удмуртии, погибли четыре человека, еще трое пострадали.
Угловой подъезд жилого дома в Ижевске по ул. Удмуртская, 261 обрушился в четверг днем с первого по девятый этажи. Дом панельный, девятиэтажный, шестиподъездный.