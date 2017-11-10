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01:13 (мск), источник: Интерфакс

Одна из пострадавших при обрушении дома в Ижевске скончалась в больнице

Таким образом, число погибших достигло пяти человек.

Обрушение жилого дома в Ижевске. Официальная информация
8 (3412) 51-45-50телефон горячей линии МЧСПодробнее
8 (3412)41-41-98телефон горячей линии администрации Ижевска
8 (3412)41-42-09телефон горячей линии администрации Ижевска
В 16 час. 41 мин. в городе Ижевске произошло частичное обрушение 9-ти этажного жилого дома. Сотрудниками пожарно-спасательных формирований проводятся аварийно-спасательные работы.
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Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU — Пожилая женщина, пострадавшая при обрушении многоэтажки в Ижевске, скончалась в реанимации, сообщили агентству «Интерфакс» в Центре медицины катастроф по Удмуртии в пятницу ночью.

«Только что стало известно, что пожилая пациентка скончалась. Выехал родственник для установления личности», — сказал собеседник агентства. Он не уточнил возраст женщины. «С момента поступления она находилась в тяжелом состоянии», — добавил он.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось о пяти погибших и четырех пострадавших при обрушении подъезда. По данным властей Удмуртии, погибли четыре человека, еще трое пострадали.

Угловой подъезд жилого дома в Ижевске по ул. Удмуртская, 261 обрушился в четверг днем с первого по девятый этажи. Дом панельный, девятиэтажный, шестиподъездный.

Во время загрузки произошла ошибка.Момент взрыва зафиксирован на 2 минуте видеозаписи
Справка
Крупнейшие взрывы бытового газа в жилых домах с 2000 года

9 ноября в Ижевске обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. Первая версия — взрыв бытового газа. О других крупнейших случаях обрушения домов из-за взрыва газа — в справке «Ъ».

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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