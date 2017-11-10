Британец нашел на пляже кокаин и попытался его продать

34-летний Джулиан Андерхилл утверждает, что в феврале нашел на берегу Северного моря два вскрытых килограммовых пакета с наркотиком. Мужчина немедленно написал девушке SMS и похвастался своей находкой.

Он сравнил наркотики с золотым билетом Вилли Вонки и предположил, что сможет выручить за них 20−30 тысяч фунтов стерлингов (1,55—2,33 миллиона рублей).

Вскоре Национальное агентство по борьбе с преступностью обнаружило на том же пляже еще 360 килограммов кокаина, упакованного в несколько непромокаемых сумок-портпледов. Суммарная стоимость партии оценивалась в 50 миллионов фунтов стерлингов (около 3,7 миллиарда рублей). Следователи полагают, что контрабандисты оставили буй с сумками в море, чтобы вернуться и забрать товар позднее, но волны выбросили его на берег.

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Слух о том, что Андерхилл нашел наркотики, быстро распространился среди местных жителей, и в марте к нему пришли из полиции. Он заметно нервничал, попросил стакан воды и вылил его на белый порошок. При обыске у мужчины нашли 8,8 грамма кокаина в такой же упаковке, как в портпледах на пляже, а также 853 грамма конопли.

На суде адвокат Андерхилла заявил, что в прошлом его подзащитный никогда не торговал кокаином — только коноплей. Он успел потратить «товар» самостоятельно и сбыл только 150 граммов наркотика.