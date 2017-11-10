Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Не явившегося за выигрышем в 506 млн руб. ищет "Почта России"
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
Отец погибшего ребенка покинул суд из-за речи защиты обвиняемой
Этапы в Сибирь: как заботились о преступниках последние 200 летЭтапы — неотъемлемая часть истории и культуры. Каждый правитель нашего государства стремился внести свой вклад в эту важнейшую сферу жизни России
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: Киев «отдал» ДНР склад боеприпасов, сообщив о пожаре
22-летний боец “Правого сектора” погиб на Донбассе
Жену Овечкина раскритиковали в Сети из-за Бузовой
Алиса Аршавина винит себя в изменах мужа
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
03:47 (мск), источник: ДЕЙТА

Вагон с осужденными едва не сгорел в Приморье

Железнодорожный состав, следующий по участку пала сухой травы, едва не сгорел в Приморье, сообщает Deita. ru.

Источник: ДЕЙТА

На перегоне Эбергард (Дальнереченск — Лучегорск) специальный вагон проходил участок местности, подверженный палу сухой травы. От этого произошло возгорание под обшивкой вагона с частичным задымлением помещения тамбура.

Начальник караула капитан внутренней службы Олег Злобин организовал тушение пожара при движении и после экстренной остановки специального вагона, а также подготовил осужденных к эвакуации.

Специалистам предотвратить распространение огня на другие вагоны, не допустить травматизма среди личного состава, конвоируемых лиц — сообщает ГУФСИН Приморья.

Михаил Грач.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Пострадавшая при обрушении дома в Ижевске скончалась в больнице
Путин прокомментировал допинговые обвинения в адрес России
СМИ: США планируют разместить в Донбассе 20 тысяч миротворцев
Привычка жить бедно. Почему в России такие маленькие пенсии?
WikiLeaks: ЦРУ маскировало свои вирусы под «Касперского»
В Госдепе рассказали, о чем будут говорить Путин и Трамп
Сборная России по хоккею с поражения стартовала на Кубке Карьяла
Спорт
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь