Вагон с осужденными едва не сгорел в Приморье

Источник: ДЕЙТА

На перегоне Эбергард (Дальнереченск — Лучегорск) специальный вагон проходил участок местности, подверженный палу сухой травы. От этого произошло возгорание под обшивкой вагона с частичным задымлением помещения тамбура.

Начальник караула капитан внутренней службы Олег Злобин организовал тушение пожара при движении и после экстренной остановки специального вагона, а также подготовил осужденных к эвакуации.

Специалистам предотвратить распространение огня на другие вагоны, не допустить травматизма среди личного состава, конвоируемых лиц — сообщает ГУФСИН Приморья.