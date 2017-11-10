МВД Приморья: Стрелявший в приморском селе до сих пор не найдет
Пострадавшая находится в реанимации.
Пострадавшая находится в реанимации.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ранения женщины в селе Архиповка Чугуевского района, сообщает РИА VladNews.
Как сообщили в региональном УМВД, сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента в селе Архиповка Чугуевского района. В результате выстрела со стороны улицы 35-летняя местная жительница получила ранение. Пострадавшая госпитализирована.
Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев. В настоящее время все подробности произошедшего устанавливаются.
Принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения злоумышленника и его задержанию.
Напомним, накануне ранним утром в приморском селе была ранена женщина из ружья 16 калибра. Пострадавшая была госпитализирована. В настоящее время поиск преступника продолжается. Жители села находятся в шоковом состоянии, так как стрелявший может быть среди них.