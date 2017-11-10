МВД Приморья: Стрелявший в приморском селе до сих пор не найдет

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ранения женщины в селе Архиповка Чугуевского района, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили в региональном УМВД, сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента в селе Архиповка Чугуевского района. В результате выстрела со стороны улицы 35-летняя местная жительница получила ранение. Пострадавшая госпитализирована.

Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев. В настоящее время все подробности произошедшего устанавливаются.

Принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения злоумышленника и его задержанию.