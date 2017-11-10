Торговый павильон потушили во Владивостоке

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в торговом павильоне, расположенном на улице Успенского.

Через семь минут на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В ходе проведённой разведки было установлено, что внутри помещения горят холодильник, стеллажи и витрина.