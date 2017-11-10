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04:00 (мск), источник: VLADNEWS

Торговый павильон потушили во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в торговом павильоне, расположенном на улице Успенского.

Через семь минут на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В ходе проведённой разведки было установлено, что внутри помещения горят холодильник, стеллажи и витрина.

Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. На тушении пожара были задействованы 6 человек личного состава и 3 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы соседним объектам пожар не представил.

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