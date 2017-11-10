Торговый павильон потушили во Владивостоке
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.
Тревожное сообщение о возгорании поступило в
Через семь минут на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В ходе проведённой разведки было установлено, что внутри помещения горят холодильник, стеллажи и витрина.
Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. На тушении пожара были задействованы 6 человек личного состава и 3 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы соседним объектам пожар не представил.