Во Владивостоке полицейский-мошенник пойдет под суд

По данным следствия, в мае 2017 года обвиняемый, используя свое служенное положение сотрудника полиции, хотел обманом похитить у гражданина 1,1 млн рублей. Он предложил за указанную сумму не привлекать к уголовной ответственности супругу потерпевшего. В отношении нее в отделе полиции находился материал доследственной проверки, так как у нее обнаружили наркотики. По договоренности вместо части денежных средств в сумме 500 тыс. рублей потерпевший передал обвиняемому автомобиль, однако при передаче полицейского задержали сотрудники службы безопасности УМВД России по Приморскому краю.