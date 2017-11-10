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05:35 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке полицейский-мошенник пойдет под суд

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию территории отдела уголовного розыска ОМВД России по Надеждинскому району. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

По данным следствия, в мае 2017 года обвиняемый, используя свое служенное положение сотрудника полиции, хотел обманом похитить у гражданина 1,1 млн рублей. Он предложил за указанную сумму не привлекать к уголовной ответственности супругу потерпевшего. В отношении нее в отделе полиции находился материал доследственной проверки, так как у нее обнаружили наркотики. По договоренности вместо части денежных средств в сумме 500 тыс. рублей потерпевший передал обвиняемому автомобиль, однако при передаче полицейского задержали сотрудники службы безопасности УМВД России по Приморскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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