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05:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморье попало в лидеры по заболеваемости сифилисом

В крае отмечается 27,81 случай болезни на 100 тысяч человек.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 ноября, PrimaMedia.

Регионы Сибири и Дальнего Востока показывают самый высокий уровень заболеваемости сифилисом. Причем он здесь в полтора раза выше среднероссийского. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. При этом Приморье входит в число регионов с самой высокой заболеваемостью сифилисом, в крае отмечается 27,81 случай болезни на 100 тысяч человек, передает ИА PrimaMediа.

Чаще всего сифилисом заражаются в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Здесь уровень заболеваемости в полтора раза выше, чем среднероссийский. В Дальневосточном округе он равен 22,99 случая на 100 тысяч населения, в Сибирском — 19,72, в то время как в среднем по стране — 14,01.

Самые высокие показатели заболеваемости сифилисом — в Республике Тыва (43,21 случая на 100 тыс. человек), Амурской области (38,25), Республике Бурятия (34,99), Иркутской (32,69), Томской (28,91), Калужской (28,12) и Саратовской (27,99) областях, а также в Приморском крае (27,81).

Однако в целом в стране относительно благополучная ситуация: с января по сентябрь этого года сифилисом в России заразились 20,5 тысячи человек — на 8% меньше, чем в тот же период годом ранее.

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