Mitsubishi Outlander подожгли на улице Лыткина в Иркутске
Сотрудники МЧС устанавливают виновных лиц.
Сотрудники МЧС устанавливают виновных лиц.
Возгорание автомобиля Mitsubishi Outlander произошло на улице Лыткина в Иркутске накануне вечером, 9 ноября. По предварительной информации, причиной пожара является поджог. В настоящее время устанавливаются виновные лица. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
Пожар ликвидировали до прибытия пожарных подразделений. Огонь повредил сгораемые части авто на площади 1 кв. метр.
По уточнили в