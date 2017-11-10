Mitsubishi Outlander подожгли на улице Лыткина в Иркутске

Возгорание автомобиля Mitsubishi Outlander произошло на улице Лыткина в Иркутске накануне вечером, 9 ноября. По предварительной информации, причиной пожара является поджог. В настоящее время устанавливаются виновные лица. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального главка МЧС.