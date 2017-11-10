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05:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Mitsubishi Outlander подожгли на улице Лыткина в Иркутске

Сотрудники МЧС устанавливают виновных лиц.

Возгорание автомобиля Mitsubishi Outlander произошло на улице Лыткина в Иркутске накануне вечером, 9 ноября. По предварительной информации, причиной пожара является поджог. В настоящее время устанавливаются виновные лица. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пожар ликвидировали до прибытия пожарных подразделений. Огонь повредил сгораемые части авто на площади 1 кв. метр.

По уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, в результате случившегося никто не пострадал.

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