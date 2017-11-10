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06:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Виновных в смерти приморца на курорте накажет суд

В Приморье судят 42-летнего мужчину, по вине которого погиб человек, развлекаясь на море, сообщает Deita. ru.

Источник: ДЕЙТА

Бизнесмен обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека).

В июле 2017 года приморец решил покататься на парашютной системе, предназначенной для полетов на буксире, за специально оборудованным для этих целей катером. В качестве наемных работников предприниматель привлек нескольких лиц, не прошедших специального обучения, в том числе несовершеннолетних.

29 июля 2017 года на территории базы отдыха «Берег» в селе Рязановка один из отдыхающих вместе с супругой решил воспользоваться прокатом и оплатил обвиняемому 2500 рублей.

Работники действовали несогласованно, мужчину и женщину не пристегнули к подвесным системам парашюта. Парашют с находящимися на нем людьми поднялся вверх и мужчина упал с высоты в воду, получив при этом тяжелые травмы, от которых погиб.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу — сообщает СУ СК Приморья.

Михаил Грач.

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