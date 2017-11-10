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06:08 (мск), источник: Newslab.ru

Убившему молодую жену жителю Канска грозит пожизненный срок

Он облил женщину бензином и поджег.

Житель Канска, который сжег свою молодую жену, может сесть в тюрьму до конца жизни. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Как установили следователи, неоднократно судимый мужчина жил с 28-летней девушкой в одной из квартир города Канска Красноярского края. В конце января гражданские супруги поссорились, в ванной комнате мужчина облил сожительницу бензином и поджег.

Испугавшись последствий, он начал тушить возникший пожар, а также вызвал врачей. Женщину увезли в больницу, где она скончалась от ожогов 3 степени, которые поразили 95% поверхности тела.

За совершенное с особой жестокостью убийство на жителя Канска завели уголовное дело по статье 105 УК РФ. 9 ноября 2017 года прокуроры направили его в суд, которому предстоит выбрать меру наказания.

Мужчине грозит тюремный срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

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