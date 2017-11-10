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07:20 (мск), источник: Om1.ru

В центре Омска в ДТП попал полицейский автомобиль

УАЗ с проблесковыми маяками выехал на перекресток, где в него врезалась иномарка. В соцсети появилось видео момента аварии.

В четверг, 9 ноября, на улице Ленина служебный автомобиль попал в ДТП. УАЗ с проблесковыми маячками выехал на перекресток, где в него на полном ходу врезалась светлая иномарка.

В омских группах соцсети ВКонтакте появилось видео происшествия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Официальной информации, какому ведомству (росгвардии или полиции) принадлежит служебное транспортное средство, пока нет.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

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