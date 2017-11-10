В центре Омска в ДТП попал полицейский автомобиль
УАЗ с проблесковыми маяками выехал на перекресток, где в него врезалась иномарка. В соцсети появилось видео момента аварии.
УАЗ с проблесковыми маяками выехал на перекресток, где в него врезалась иномарка. В соцсети появилось видео момента аварии.
В четверг, 9 ноября, на улице Ленина служебный автомобиль попал в ДТП. УАЗ с проблесковыми маячками выехал на перекресток, где в него на полном ходу врезалась светлая иномарка.
В омских группах соцсети ВКонтакте появилось видео происшествия.
Официальной информации, какому ведомству (росгвардии или полиции) принадлежит служебное транспортное средство, пока нет.
Обстоятельства и причины аварии выясняются.