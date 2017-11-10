Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Нефролог или трихолог: разбираетесь ли вы во врачах
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
Светлана Ходченкова затмила всех на вечере в Москве (фото)
Этапы в Сибирь: как заботились о преступниках последние 200 летЭтапы — неотъемлемая часть истории и культуры. Каждый правитель нашего государства стремился внести свой вклад в эту важнейшую сферу жизни России
СМИ: дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Трамп поставил жену в неловкое положение (видео)
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Оксана Фандера предстала в облегающей майке - СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
Жену Овечкина раскритиковали в Сети из-за Бузовой
Алиса Аршавина винит себя в изменах мужа
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
06:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иркутская область попала в ТОП регионов России по заболеваемости сифилисом

Больше всего этим недугом страдают в субъектах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Источник: IrkutskMedia.ru

Роспотребнадзор сообщает, что Приангарье входит в число регионов с наибольшим уровнем заболеваемости сифилисом. Причем больше всего болеют жители Сибирского и Дальневосточного федеральных округов — это Республики Тыва и Бурятия, Амурская и Томская области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Чаще всего сифилисом заражаются в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Здесь уровень заболеваемости в полтора раза выше, чем среднероссийский. В Дальневосточном округе он равен 22,99 случая на 100 тысяч населения, в Сибирском — 19,72, в то время как в среднем по стране — 14,01, пишет газета «Известия».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Константин Давыдов: Во втором сезоне "Чернобыля" фантазия создателей улетела еще дальше
Шаманизм и древние блюда: как жители Осинского района Иркутской области сохраняют традиции
Число погибших при обрушении дома в Ижевске возросло до шести
Путин прибыл на саммит АТЭС во Вьетнам
СМИ: США планируют разместить в Донбассе 20 тысяч миротворцев
Привычка жить бедно. Почему в России такие маленькие пенсии?
Названо точное время выхода Великобритании из Евросоюза
WikiLeaks: ЦРУ маскировало свои вирусы под «Касперского»
Сборная России по хоккею с поражения стартовала на Кубке Карьяла
Спорт
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь