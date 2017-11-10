Иркутская область попала в ТОП регионов России по заболеваемости сифилисом

Роспотребнадзор сообщает, что Приангарье входит в число регионов с наибольшим уровнем заболеваемости сифилисом. Причем больше всего болеют жители Сибирского и Дальневосточного федеральных округов — это Республики Тыва и Бурятия, Амурская и Томская области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Чаще всего сифилисом заражаются в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Здесь уровень заболеваемости в полтора раза выше, чем среднероссийский. В Дальневосточном округе он равен 22,99 случая на 100 тысяч населения, в Сибирском — 19,72, в то время как в среднем по стране — 14,01, пишет газета «Известия».