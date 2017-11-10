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06:26 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярская полиция инсценировала жестокое убийство бизнесмена в лесу

Благодаря этому правоохранители смогли предотвратить преступление.

Убийство и сожжение владельца строительного бизнеса в Красноярске оказалось инсценировкой. Информацию подтвердили в Следственном комитете и ГУ МВД по краю.

Напомним, на прошлой неделе полиция сообщила, что во дворе жилого дома похитили бизнесмена и отвезли в Емельяновский район, где позже нашли в сгоревшей машине его останки.

Эти события были инсценированы с целью раскрытия тяжкого преступления — организации заказного убийства. 64-летний подозреваемый задержан, а предприниматель жив.

Следователи рассказали, что в 1999 году в Красноярске было совершено разбойное нападение на молодую семью, в результате которого глава был убит. По подозрению в убийстве обвинили друга детства семьи, и приговорили к 21 году лишения свободы. Отец убитого юноши не смог смирится с потерей сына, и когда в апреле 2017 года осужденного освободили, он предложил знакомому за деньги совершить покушение на убийцу. Однако правоохранительные органы не дали этому свершиться.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на организацию заказного убийства).

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