Красноярская полиция инсценировала жестокое убийство бизнесмена в лесу

Напомним, на прошлой неделе полиция сообщила, что во дворе жилого дома похитили бизнесмена и отвезли в Емельяновский район, где позже нашли в сгоревшей машине его останки.

Следователи рассказали, что в 1999 году в Красноярске было совершено разбойное нападение на молодую семью, в результате которого глава был убит. По подозрению в убийстве обвинили друга детства семьи, и приговорили к 21 году лишения свободы. Отец убитого юноши не смог смирится с потерей сына, и когда в апреле 2017 года осужденного освободили, он предложил знакомому за деньги совершить покушение на убийцу. Однако правоохранительные органы не дали этому свершиться.