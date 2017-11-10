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07:25 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге за ночь сгорели четыре иномарки

Четыре иномарки загорелись сегодня ночью по улице Бакинских Комиссаров в Екатеринбурге, сообщает МЧС региона.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 03:48. На площади 20 кв.м горели BMW, Toyota Vitz, Chevrolet Cruze и Toyota Rav 4. Пожар тушили две единицы техники и 12 спасателей.

В 04:00 огонь локализовали, в 04:04 ликвидировали открытое горение. Проливку и разбор конструкции закончили к 05:14. Причину возгорания установят пожарные дознаватели.

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