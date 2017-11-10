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07:27 (мск), источник: АиФ Прикамье

Из Перми в Ижевск выехала аэромобильная группировка МЧС

Спасатели направлены для оказания помощи в поисково-спасательных работах.

Вечером 9 ноября из Перми в Ижевск выехала аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Пермскому краю, для оказания помощи в поисково-спасательных работ в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации. Всего на помощь коллегам из Удмуртии было направлено 100 подготовленных специалистов и 11 единиц техники.

Аэромобильная группировка — это подразделение, которое специализируется на тушении крупных пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Также специальное подразделение участвует в ликвидации паводков, крупных транспортных аварий, тушении пожаров при радиационном и биологическом заражении.

«Сейчас спасателям в Ижевске нужны дополнительные силы и техника для разбора конструкций обрушившейся части жилого дома. Для проведения поисково-спасательных работ наша аэромобильная группировка имеет все необходимое оборудование, аварийно-спасательный инструмент, а её оснащение, которое позволит находиться в зоне ликвидации ЧС столько, сколько потребуется для оказания помощи», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю генерал-майор Олег Попов. Сегодня рано утром пермские специалисты должны приступить к работе.

Напомним, вчера 9 ноября в Ижевске произошло ЧП: из-за взрыва бытового газа обрушилась секция жилого дома. Согласно последним данным погибли четыре человека, ещё несколько пострадавших доставлены в больницы города.

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