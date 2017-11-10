На Урале под суд отправили «черных копателей»

Верхнепышминский городской суд сегодня начнет рассмотрение уголовного дела в отношении двух «черных копателей» — Лебедева и Окуловских. Как передает 10 ноября корреспондент «АиФ-Урал», им вменяется около 6 различных эпизодов с незаконным оборотом оружия и боеприпасов ст.ст. 222, 222.1 УК РФ), кроме того на счету у Лебедева еще и три кражи, в том числе совершенные в составе группы лиц по предварительному сговору (ст. 158 УК РФ).