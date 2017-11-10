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07:38 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

На Урале под суд отправили «черных копателей»

На счету одного из подельников — несколько краж.

Верхнепышминский городской суд сегодня начнет рассмотрение уголовного дела в отношении двух «черных копателей» — Лебедева и Окуловских. Как передает 10 ноября корреспондент «АиФ-Урал», им вменяется около 6 различных эпизодов с незаконным оборотом оружия и боеприпасов ст.ст. 222, 222.1 УК РФ), кроме того на счету у Лебедева еще и три кражи, в том числе совершенные в составе группы лиц по предварительному сговору (ст. 158 УК РФ).

По данным собеседников редакции, подсудимые искали свой «товар» на военных полигонах, а затем обнаруженное оружие и боеприпасы нелегально продавали на «черном рынке». Вычислить и поймать их удалось оперативникам военной контрразведки. По словам силовиков, благодаря тому, что «копателей» успели вовремя остановить, ни одна из их «находок» не успела использоваться в преступных целях.

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