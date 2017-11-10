Омскую школу № 37 залило водой
Крыша учебного заведения протекает.
Крыша учебного заведения протекает.
Омскую школу № 37 залило водой. Об этом сообщают омичи в социальных сетях. Запись о том, что крыша учебного заведения протекает, разместили в группе «ЧП Омск» в «ВКонтакте».
Школа № 37, которая находится в центре города — за магазином «Голубой огонёк» — находится в плачевном состоянии. Накануне, 9 ноября, омич сообщил, что в учебном заведении протекает крыша, при чём вода стоит на всех этажах: с третьего по первый.
Омичи активно обсуждают сложившуюся плачевную ситуацию, некоторые обвиняют директора школа, но многие уверена, что виновато отсутствие финансирования.