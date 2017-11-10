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07:42 (мск), источник: АиФ Омск

Омскую школу № 37 залило водой

Крыша учебного заведения протекает.

Омскую школу № 37 залило водой. Об этом сообщают омичи в социальных сетях. Запись о том, что крыша учебного заведения протекает, разместили в группе «ЧП Омск» в «ВКонтакте».

Школа № 37, которая находится в центре города — за магазином «Голубой огонёк» — находится в плачевном состоянии. Накануне, 9 ноября, омич сообщил, что в учебном заведении протекает крыша, при чём вода стоит на всех этажах: с третьего по первый. Из-за потопа в школе даже отключили свет. По словам очевидца, руководство школы никак не борется с масштабным протеканием: на этажах просто расставили вёдрами, чтобы вода стекала туда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Омичи активно обсуждают сложившуюся плачевную ситуацию, некоторые обвиняют директора школа, но многие уверена, что виновато отсутствие финансирования.

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