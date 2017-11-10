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08:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Renault» и «Toyota» сошлись в лобовом ДТП в Новосибирске

Пострадал пассажир «Рено», его госпитализировали с сотрясением мозга, рассказали в ГИБДД.

«Renault» и «Toyota» сошлись в лобовом ДТП в Новосибирске, об этом сообщает городской отдел пропаганды ГИБДД.

Авария произошла накануне вечером на улице Ватутина. 23-летний водитель автомобиля «Рено» ехал со стороны улицы Выставочной и лоб в лоб сошелся с автомобилем «Тойота Карина».

Пострадал пассажир «Рено» — 48-летнего мужчину госпитализировали с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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