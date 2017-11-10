«Renault» и «Toyota» сошлись в лобовом ДТП в Новосибирске
Пострадал пассажир «Рено», его госпитализировали с сотрясением мозга, рассказали в ГИБДД.
Пострадал пассажир «Рено», его госпитализировали с сотрясением мозга, рассказали в ГИБДД.
«Renault» и «Toyota» сошлись в лобовом ДТП в Новосибирске, об этом сообщает городской отдел пропаганды ГИБДД.
Авария произошла накануне вечером на улице Ватутина. 23-летний водитель автомобиля «Рено» ехал со стороны улицы Выставочной и лоб в лоб сошелся с автомобилем «Тойота Карина».
Пострадал пассажир «Рено» — 48-летнего мужчину госпитализировали с сотрясением головного мозга и
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.