Красноярские туристы привезли из отпуска ветряную оспу и кишечную инфекцию
Туристы отдыхали в Таиланде и Вьетнаме.
Туристы отдыхали в Таиланде и Вьетнаме.
Красноярцы возвращаются из отпуска с острыми кишечными инфекциями и ветрянкой, сообщает
Так, только за октябрь 2017 года в аэропорту Емельяново было выявлено 5 больных пассажиров с признаками инфекционных заболеваний: ветряная оспа, ротовирусная инфекция, острая кишечная инфекция и др. Известно, что одни из них отдыхали в Таиланде (острова Пхукет, Краби), другие во Вьетнаме (г. Нячанг).
«В отношении больных туристов проведен полный комплекс
В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости лихорадкой Зика, лихорадкой Денге в пунктах пропуска сохраняется усиленный контроль за проведением дезинсекционных мероприятий.