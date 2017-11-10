Красноярские туристы привезли из отпуска ветряную оспу и кишечную инфекцию

Так, только за октябрь 2017 года в аэропорту Емельяново было выявлено 5 больных пассажиров с признаками инфекционных заболеваний: ветряная оспа, ротовирусная инфекция, острая кишечная инфекция и др. Известно, что одни из них отдыхали в Таиланде (острова Пхукет, Краби), другие во Вьетнаме (г. Нячанг).