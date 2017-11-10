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07:29 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярские туристы привезли из отпуска ветряную оспу и кишечную инфекцию

Туристы отдыхали в Таиланде и Вьетнаме.

Источник: РИА "Новости"

Красноярцы возвращаются из отпуска с острыми кишечными инфекциями и ветрянкой, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Так, только за октябрь 2017 года в аэропорту Емельяново было выявлено 5 больных пассажиров с признаками инфекционных заболеваний: ветряная оспа, ротовирусная инфекция, острая кишечная инфекция и др. Известно, что одни из них отдыхали в Таиланде (острова Пхукет, Краби), другие во Вьетнаме (г. Нячанг).

«В отношении больных туристов проведен полный комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», — отмечают в ведомстве.

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости лихорадкой Зика, лихорадкой Денге в пунктах пропуска сохраняется усиленный контроль за проведением дезинсекционных мероприятий.

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