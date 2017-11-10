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07:28 (мск), источник: Восток Медиа

Комсомольчанина осудили за флешку-прослушку

Полицейские вычислили мужчину по объявлению в газете.

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре приговорил 30-летнего местного жителя к полутора годам лишения свободы условно. Мужчину наказали за незаконное приобретение и сбыт специальных технических средств для негласного получения информации. Прослушивающее устройство было замаскировано под флешку.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России прослушивающую флеш-карту молодой человек нашёл на улице в январе 2017 года. В апреле он решил продать устройство и для этого разместил объявление на местном интернет-сайте. Однако объявлением заинтересовались сотрудники Комсомольского линейного отделения МВД России на транспорте, которые пресекли преступление.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что устройство за три тысячи согласился «купить» полицейский. Злоумышленник в рамках оперативно-разыскного мероприятия, сам того не зная, сбыл устройство сотруднику правоохранительных органов и попал под следствие.

За подобное преступление в августе прошлого года наказали предпринимателя из Амурской области. Как сообщало агентство, мужчина продавал авторучки со встроенной камерой и микрофоном. За сбыт «шпионской» техники он отделался штрафом в размере 30 тысяч рублей.

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