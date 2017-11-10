Комсомольчанина осудили за флешку-прослушку

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре приговорил 30-летнего местного жителя к полутора годам лишения свободы условно. Мужчину наказали за незаконное приобретение и сбыт специальных технических средств для негласного получения информации. Прослушивающее устройство было замаскировано под флешку.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России прослушивающую флеш-карту молодой человек нашёл на улице в январе 2017 года. В апреле он решил продать устройство и для этого разместил объявление на местном интернет-сайте. Однако объявлением заинтересовались сотрудники Комсомольского линейного отделения МВД России на транспорте, которые пресекли преступление.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что устройство за три тысячи согласился «купить» полицейский. Злоумышленник в рамках оперативно-разыскного мероприятия, сам того не зная, сбыл устройство сотруднику правоохранительных органов и попал под следствие.