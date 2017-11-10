Приморский капитан поплатился за медведя

В апреле 2017 года виновный пытался незаконно вывезти из России в Республику Корея части тел диких животных — кабарги и медведя.

Незадекларированный груз обнаружен и изъят во время отхода судна из порта Владивосток. Общая стоимость стратегически важных ресурсов превысила 6,5 млн. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя Приморской транспортной прокуратуры суд назначил капитану наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, штрафа в размере 100 тыс. рублей, сообщает ДВТП.