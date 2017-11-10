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08:01 (мск), источник: Om1.ru

Ещё одного главу района Омской области уличили в покупке дорогого внедорожника за счёт бюджета

Администрация Называевского района составила условия госзакупки таким образом, что соответствовал им только Nissan X-Trail за полтора миллиона от автодилера «Евразия центр».

В Называевском районе почти один в один повторилась история, которая обернулась скандалом для главы Калачинского района Фридриха Мецлера. Называевская межрайонная прокуратура обнаружила такую же махинацию с закупкой служебного автомобиля для районной администрации во главе с Николаем Стапцовым.

Как сообщает прокуратура Омской области, в октябре 2016 года администрация Называевского района разместила на портале Госзакупок извещение о торгах на поставку автомобиля по стартовой цене около 1,5 миллиона рублей.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

 — В описании объекта закупки были указаны требования к техническим характеристикам товара, которые в своей совокупности соответствовали лишь одной марке и модели автомобиля — Nissan X-Trail 2.0 CVT XE 2wd. В результате такого формулирования требований все потенциальные участники закупки — обладатели других товарных знаков, за исключением официального дилера компании «Nissan» ООО «Евразия центр», были лишены возможности принять участие в аукционе.

В торгах предсказуемо победило ООО «Евразия центр», и в декабре 2016 года районная администрация заключила с ним контракт на закупку автомобиля Nissan X-Trail за 1,435 миллиона рублей.

После прокурорской проверки антимонопольная служба наказала контрактного управляющего комитета по имуществу Называевского района, оштрафовав его на 14 тысяч рублей. После этого заместитель прокурора Омской области обратился в арбитражный суд с требованием признать муниципальный контракт недействительным.

Арбитражный суд признал правоту прокурора и обязал администрацию Называевского района отдать внедорожник обратно поставщику, а поставщика — вернуть в районный бюджет полученные деньги.

Судебное решение пока не вступило в законную силу. Возможно, Николай Стапцов и его подчинённые будут бороться за автомобиль. Но недавно появился судебный прецедент не в их пользу. Фридрих Мецлер в попытке отстоять Nissan X-Trail за полтора миллиона дошёл даже до Верховного суда. Однако высшая инстанция тоже заявила, что автомобиль не соответствует бюджету района и его нужно вернуть автодилеру.

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