В Приморье начались «снежные аварии»

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После первого снегопада в Приморье зарегистрированы первые «снежные аварии», сообщает РИА «Восток-Медиа». Самая печальная ситуация сложилась в Дальнегорске — там даже пострадали несколько человек.

Сегодня на большей части Приморья прошёл первый снег. Кое-где он растаял ещё ранним утром. В других районах замело основательно. Само собой, при такой погоде не обошлось без «снежных» аварий — первых за эту осень.

Наиболее серьёзными происшествиями отметился Дальнегорск. Там произошло сразу две аварии. В одной из них столкнулись легковушка и рейсовый автобус. Как сообщают очевидцы, водитель легкового авто не справился с управлением на скользкой дороге. Машину занесло. По пути иномарка задела автобус и улетела в кювет. Свой путь легковушка завершила на крыше. Никто в общественном транспорте не пострадал, а вот виновнику ДТП немного досталось — он получил незначительные травмы.

Ещё один инцидент произошёл на улице 50 лет Октября, недалеко от остановки «Универсам». Там в передрягу угодил джип Toyota Land Cruiser. Машину занесло на снегу, и она сбила пешехода. Информация о пострадавшем уточняется.

Другая авария произошла на улице Черняховского.

Небольшая авария произошла в Кавалерово — там, наверное, намело больше всего снега за сегодня. Скользкая проезжая часть стала ловушкой для одного из водителей.