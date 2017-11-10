Ушел на курсы и пропал. В Костанае ищут 17-летнего парня

Несовершеннолетний юноша пропал в Костанае, сообщает Alau.kz. Как рассказала тетя пропавшего юноши Елена Нефедова, Евгений ушел из дома 6 ноября и пропал. Заявление уже приняли в полиции. По словам тети, Евгений ушел на курсы и пропал.

«Он проходил курсы на дизельном заводе. Отправился туда и пропал. Больше мы его не видели. Телефона с собой у него не было. Он сломался», — сказала она.