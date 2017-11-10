В Красноярске бывшего ректора аграрного университета осудили за кражу денег

Бывший ректор красноярского аграрного университета Николай Цугленок, а также экс-директор «ГАУ — Энергоаудит» Иван Вразовский осуждены за мошенничество в особо крупном размере.

Напомним, с декабря 2012 года по апрель 2013 года они похитили из университета и необоснованно перечислили в ООО «ГАУ — Энергоаудит» 1 699 700 рублей за якобы оказанные услуги. Тем самым министерству сельского хозяйства был причинён большой ущерб.