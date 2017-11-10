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07:37 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске бывшего ректора аграрного университета осудили за кражу денег

Суд приговорил его к 2,5 годам условно.

Бывший ректор красноярского аграрного университета Николай Цугленок, а также экс-директор «ГАУ — Энергоаудит» Иван Вразовский осуждены за мошенничество в особо крупном размере.

Напомним, с декабря 2012 года по апрель 2013 года они похитили из университета и необоснованно перечислили в ООО «ГАУ — Энергоаудит» 1 699 700 рублей за якобы оказанные услуги. Тем самым министерству сельского хозяйства был причинён большой ущерб.

После расследования УФСБ, центральный районный суд признал мошенников виновными. За совершение преступления Цугленку назначено наказание в виде 2,6 лет лишения свободы условно, а Вразовскому — 3 года условно.

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