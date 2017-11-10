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07:48 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Бывший замглавы Кизела сядет за мошенничество, подлог и превышение полномочий

ПЕРМЬ, 10 ноября, ФедералПресс. Замглавы администрации Кизела осужден за махинации с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Чиновник подделал решение комиссии по ликвидации ЧС. В него был вписан вывод о необходимости незамедлительной замены частей канализационных сетей в городе. Подельники помогли ему создать видимость выполнения указанных работ. После этого замглавы внес в акты приемки заведомо ложные сведения о стоимости и объемах ремонтных работ.

Администрация выплатила компании-подрядчику 600 тысяч рублей за якобы сделанные работы. Фирма принадлежала замглавы администрации Кизела. Этот чиновник приговорен к 3,5 годам колонии общего режима за мошенничество, превышение полномочий и подлог. Приговор в силу пока не вступил.

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