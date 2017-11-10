Бывший замглавы Кизела сядет за мошенничество, подлог и превышение полномочий

Чиновник подделал решение комиссии по ликвидации ЧС. В него был вписан вывод о необходимости незамедлительной замены частей канализационных сетей в городе. Подельники помогли ему создать видимость выполнения указанных работ. После этого замглавы внес в акты приемки заведомо ложные сведения о стоимости и объемах ремонтных работ.