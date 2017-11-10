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07:47 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Казачий атаман спас ребенка на пожаре в Верхнем Уфалее

На пожаре в жилой многоэтажке мужчина вынес из огня 10-летнюю девочку.

По данным МЧС, пожар начался в половине одиннадцатого вечера в однокомнатной квартире, где проживает семья из четырех человек, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В момент, когда началось возгорание, все они уже легли спать. По предварительной версии, причиной трагедии стала не потушенная сигарета, также есть предположение, что взрослые употребляли спиртные напитки. Семья считается неблагополучной.

Пожарных вызвали почуявшие дым соседи. До их прибытия жилец одной из квартир третьего этажа сумел попасть в квартиру, где уже было сильное задымление. На крики мужчины, которым оказался атаман местного казачества, отозвалась девочка, лежащая на кровати. Игорь Цыганов не стал ждать, когда приедет «скорая помощь», и сам отвез ребенка в больницу. Ребёнок получил серьёзные ожоги.

Пожарные, попав в горящую квартиру, обнаружили там хозяйку уже без признаков жизни и пожилую женщину. Последнюю передали врачам также с сильными ожогами. Кроме них в жилом помещении находился мужчина. Он пришел в себя, разбил окно и повис на подоконнике. Спасатели сняли его оттуда с помощью лестницы. Ещё троих жильцов многоэтажки эвакуировали на улицу также с помощью пожарных лестниц. Специалисты отмечают, что смогли бы сделать это быстрее, не будь затруднен проезд пожарной техники к дому.

«Из-за бетонных ограждений-полусфер, преградивших путь спасателям, автомобиль пожарной охраны не смог подъехать непосредственно к подъезду. Пожарным пришлось эвакуировать пострадавшего по трёхколенной лестнице, что представляет собой большую сложность», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Власти города пообещали заняться этой проблемой.

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