На границе Узбекистана пойманы 127 нарушителей

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Пограничники Узбекистана в октябре этого года задержали 127 нарушителей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Большая часть задержанных пришлась на участки с Кыргызстаном — 64 человека, и Казахстаном — 45. На границе с Таджикистаном было поймано 16 нарушителей, Туркменистаном — 2. При этом на границе с Афганистаном нарушений зафиксировано не было.

Читайте также Узбекистан, Казахстан и Туркменистан подписали договор о госгранице

Кроме того, силовики пресекли ряд попыток незаконного провоза через границу Узбекистана товарно-материальных ценностей более чем на 1,8 миллиарда сумов, в основном, сотовых телефонов, бытовой техники и различной контрафактной продукции. Основная часть задержанных товаров пришлась на границу с Кыргызстаном и Таджикистаном.

«13 октября на границе с Кыргызстаном была пресечена попытка незаконного ввоза телевизоров на 36 миллионов сумов. Указанный груз был задержан на территории приграничного населенного пункта Майдон Ферганского района. 29 октября в населенном пункте Валик города Кувасай Ферганской области были задержаны трое кыргызских граждан, пытавшиеся переправить в Узбекистан контрафактную продукцию более чем на 58 миллионов сумов», — отметил представитель Комитета по охране Государственной границы (КОГГ).

Все задержанные товары, по словам собеседника, были переведены в доход государства, а в отношении задержанных лиц приняты меры в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.