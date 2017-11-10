На границе Узбекистана пойманы 127 нарушителей
Также силовики пресекли ряд попыток незаконного провоза через границу Узбекистана
Также силовики пресекли ряд попыток незаконного провоза через границу Узбекистана
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Пограничники Узбекистана в октябре этого года задержали 127 нарушителей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Большая часть задержанных пришлась на участки с Кыргызстаном — 64 человека, и Казахстаном — 45. На границе с Таджикистаном было поймано 16 нарушителей, Туркменистаном — 2. При этом на границе с Афганистаном нарушений зафиксировано не было.
Кроме того, силовики пресекли ряд попыток незаконного провоза через границу Узбекистана
«13 октября на границе с Кыргызстаном была пресечена попытка незаконного ввоза телевизоров на 36 миллионов сумов. Указанный груз был задержан на территории приграничного населенного пункта Майдон Ферганского района. 29 октября в населенном пункте Валик города Кувасай Ферганской области были задержаны трое кыргызских граждан, пытавшиеся переправить в Узбекистан контрафактную продукцию более чем на 58 миллионов сумов», — отметил представитель Комитета по охране Государственной границы (КОГГ).
Все задержанные товары, по словам собеседника, были переведены в доход государства, а в отношении задержанных лиц приняты меры в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
Напомним, что в сентябре узбекские пограничники задержали 126 нарушителей, а также контрабанду более чем на 1,91 миллиарда сумов, в основном медикаменты и бытовую технику.