Пьяный приморец выстрелил в окно дома и ранил женщину

Житель Чугуевского района Приморья выстрелил из ружья в окна дома, где, по его мнению, находились его враги, и попал в 35-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу, стрелявший задержан, сообщили ИА PrimaMediа в пресс-службе ОМВД России по Чугуевскому району.

Полиция установила, что мужчина находился на улице в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник предположил, что в одном из домов в селе Архиповка могут находиться люди, к которым он испытывает личную неприязнь. Мужчина выстрелил по одному из окон дома из ружья. В результате местная жительница получила телесные повреждения в виде ранения грудной клетки. Потерпевшая доставлена в приемный покой Чугуевской центральной районной больницы. Медики оказали ей помощь. Оружие изъято.