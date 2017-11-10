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07:51 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Пьяный приморец выстрелил в окно дома и ранил женщину

Мужчину задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Владивосток, 10 ноября, PrimaMedia.

Житель Чугуевского района Приморья выстрелил из ружья в окна дома, где, по его мнению, находились его враги, и попал в 35-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу, стрелявший задержан, сообщили ИА PrimaMediа в пресс-службе ОМВД России по Чугуевскому району.

Полиция установила, что мужчина находился на улице в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник предположил, что в одном из домов в селе Архиповка могут находиться люди, к которым он испытывает личную неприязнь. Мужчина выстрелил по одному из окон дома из ружья. В результате местная жительница получила телесные повреждения в виде ранения грудной клетки. Потерпевшая доставлена в приемный покой Чугуевской центральной районной больницы. Медики оказали ей помощь. Оружие изъято.

Задержанный уже дал признательные показания. В настоящее время по факту происшествия полиция проводит проверку. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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