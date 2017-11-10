Фролов потребовал оперативно закончить ремонт кровли омской школы № 37. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Накануне, 9 ноября, в социальных сетях появилась информация о том, что школы № 37 залило водой, в учебном заведении протекает крыша. Как оказалось, рабочие не закончили ремонт кровли.

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И. о. мэра Омска Сергей Фролов оперативно отреагировал на сообщения СМИ о плачевном состоянии школы. По словам градоначальника в учебное заведение сегодня же будет направлена специальная комиссия. Подрядчику, который не закончил ремонт кровли вовремя грозят штрафные санкции.