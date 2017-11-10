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08:27 (мск), источник: АиФ Омск

Фролов потребовал оперативно закончить ремонт кровли омской школы № 37

Учебное заведение залило водой.

Фролов потребовал оперативно закончить ремонт кровли омской школы № 37. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Накануне, 9 ноября, в социальных сетях появилась информация о том, что школы № 37 залило водой, в учебном заведении протекает крыша. Как оказалось, рабочие не закончили ремонт кровли.

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И. о. мэра Омска Сергей Фролов оперативно отреагировал на сообщения СМИ о плачевном состоянии школы. По словам градоначальника в учебное заведение сегодня же будет направлена специальная комиссия. Подрядчику, который не закончил ремонт кровли вовремя грозят штрафные санкции.

Отметим, что за ремонт кровли подрядчик ООО «Кура» получил из муниципального бюджета около 1,5 млн рублей. Работы компания должна была закончить до 3 октября, однако до сих пор отремонтировано только 60% кровли.

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