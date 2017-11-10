Виновник ДТП с 4 сбитыми студентками ЮУрГУ предстанет перед судом

Перед судом предстанет 24-летний водитель Mercedes, который, по версии следствия, не уступил дорогу при повороте напротив ЮУрГУ в Челябинске, — встречная иномарка после столкновения сбила четырех студенток, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Громкое ДТП произошло 13 февраля 2017 года днем напротив одного из крупнейших вузов Урала. После столкновения с Mercedes в остановку отлетел Lexus СХ-470, сбив с ног четырех студенток. В результате ДТП здоровью двух девушек причинен тяжкий вред, у одной из них выразившийся в неизгладимом обезображивании лица. Двум другим причинен вред средней тяжести и легкий вред здоровью.

«Mercedes при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному автомобилю, произвел с ним столкновение, в результате которого Lexus изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части вправо и у остановки общественного транспорта ЮУрГУ произвел наезд на студенток-пешеходов. В действиях второго водителя нарушений ДТП, состоящих в причинной связи с событием ДТП, не установлено», — рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.