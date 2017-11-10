В Башкирии «ВАЗ» опрокинулся в кювет, пассажир госпитализирован

По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, на 57 км трассы Ишимбай — Воскресенское — Мелеуз мужчина за рулем «ВАЗ-2105» не справился с управлением — автомобиль опрокинулся в кювет. В результате аварии 54-летний пассажир с переломом голени доставлен в больницу. Сам водитель не пострадал.