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08:34 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии «ВАЗ» опрокинулся в кювет, пассажир госпитализирован

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Ишимбайском районе Башкортостана в ДТП пострадал пассажир.

По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, на 57 км трассы Ишимбай — Воскресенское — Мелеуз мужчина за рулем «ВАЗ-2105» не справился с управлением — автомобиль опрокинулся в кювет. В результате аварии 54-летний пассажир с переломом голени доставлен в больницу. Сам водитель не пострадал.

В ведомстве сообщили, что на дорогах республики за прошедшие сутки было совершено девять ДТП, в которых десять человек получили травмы.

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