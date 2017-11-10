В Башкирии «ВАЗ» опрокинулся в кювет, пассажир госпитализирован
УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Ишимбайском районе Башкортостана в ДТП пострадал пассажир.
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УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Ишимбайском районе Башкортостана в ДТП пострадал пассажир.
По информации
В ведомстве сообщили, что на дорогах республики за прошедшие сутки было совершено девять ДТП, в которых десять человек получили травмы.