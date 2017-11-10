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09:32 (мск), источник: ТАСС

В торговых центрах Перми не обнаружили опасных предметов

9 ноября в полицию Перми поступили сообщения об обнаружении бесхозных предметов в нескольких зданиях города.

ПЕРМЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Оперативные службы не обнаружили никаких опасных предметов в эвакуированных в четверг торговых центрах Перми. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

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«В ходе проверки всех объектов никаких опасных предметов обнаружено не было», — сказали в МВД.

9 ноября в дежурные службы Перми поступили сообщения об обнаружении бесхозных предметов в нескольких зданиях города. В связи с этим персонал и посетители нескольких крупных торговых центров города были эвакуированы. По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, по факту сообщений проводится проверка.

12 сентября из-за сообщений о бомбах были отменены занятия во всех школах Перми. По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, в тот день поступили звонки о заложенных взрывных устройствах. В течении 30 минут с момента получения информации из семи учебных учреждений были эвакуированы 5 706 учащихся и персонала. После были эвакуированы студенты и преподаватели Пермского государственного института культуры и Пермского государственного национального исследовательского университета, занятия там тоже были отменены до конца дня.

Также из-за звонков из здания мэрии были эвакуированы все сотрудники администрации Перми. Кроме того, по данным местных СМИ, в Перми эвакуировали пассажиров и сотрудников городского автовокзала и железнодорожного вокзала «Пермь-2».

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