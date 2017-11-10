В торговых центрах Перми не обнаружили опасных предметов
9 ноября в полицию Перми поступили сообщения об обнаружении бесхозных предметов в нескольких зданиях города.
9 ноября в полицию Перми поступили сообщения об обнаружении бесхозных предметов в нескольких зданиях города.
ПЕРМЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Оперативные службы не обнаружили никаких опасных предметов в эвакуированных в четверг торговых центрах Перми. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в
«В ходе проверки всех объектов никаких опасных предметов обнаружено не было», — сказали в МВД.
9 ноября в дежурные службы Перми поступили сообщения об обнаружении бесхозных предметов в нескольких зданиях города. В связи с этим персонал и посетители нескольких крупных торговых центров города были эвакуированы. По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, по факту сообщений проводится проверка.
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