Свердловские следователи подключились к расследованию ДТП в Ярославле
В результате аварии погиб водитель туристического автобуса и пострадали 16 школьников из Екатеринбурга.
В результате аварии погиб водитель туристического автобуса и пострадали 16 школьников из Екатеринбурга.
В Екатеринбурге следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям организаторов туристической поездки школьников в Ярославскую область. Об этом сообщили в
«Целью проверочных мероприятий будет являться дача объективной и принципиальной правовой оценки действиям или бездействию должностных лиц, принимавших участие в организации массового выезда екатеринбургских школьников», — уточнили в
Внимание будет уделено наличию соответствующих документов регламентирующих вопросы связанные с безопасностью, а также разрешительных документов у туроператора на проведение мероприятий, связанных с перевозкой несовершеннолетних.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 ноября в Ярославской области произошло столкновение грузового автомобиля и туристического автобуса, в котором находились дети, в том числе школьники из Екатеринбурга. В результате аварии водитель автобуса скончался, а 16 школьников были госпитализированы с различными травмами. Всего в автобусе ехало 38 детей и пять взрослых.
На данный момент задержан водитель грузового автомобиля. По версии правоохранительных органов, он является виновником ДТП, так как, выезжая на главную дорогу, не представил преимущество движения автобусу. По факту