Свердловские следователи подключились к расследованию ДТП в Ярославле

В Екатеринбурге следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям организаторов туристической поездки школьников в Ярославскую область. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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«Целью проверочных мероприятий будет являться дача объективной и принципиальной правовой оценки действиям или бездействию должностных лиц, принимавших участие в организации массового выезда екатеринбургских школьников», — уточнили в пресс-службе следственного управления.

Внимание будет уделено наличию соответствующих документов регламентирующих вопросы связанные с безопасностью, а также разрешительных документов у туроператора на проведение мероприятий, связанных с перевозкой несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 ноября в Ярославской области произошло столкновение грузового автомобиля и туристического автобуса, в котором находились дети, в том числе школьники из Екатеринбурга. В результате аварии водитель автобуса скончался, а 16 школьников были госпитализированы с различными травмами. Всего в автобусе ехало 38 детей и пять взрослых.