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08:35 (мск), источник: ИА REGNUM

Свердловские следователи подключились к расследованию ДТП в Ярославле

В результате аварии погиб водитель туристического автобуса и пострадали 16 школьников из Екатеринбурга.

В Екатеринбурге следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку действиям организаторов туристической поездки школьников в Ярославскую область. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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«Целью проверочных мероприятий будет являться дача объективной и принципиальной правовой оценки действиям или бездействию должностных лиц, принимавших участие в организации массового выезда екатеринбургских школьников», — уточнили в пресс-службе следственного управления.

Внимание будет уделено наличию соответствующих документов регламентирующих вопросы связанные с безопасностью, а также разрешительных документов у туроператора на проведение мероприятий, связанных с перевозкой несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 ноября в Ярославской области произошло столкновение грузового автомобиля и туристического автобуса, в котором находились дети, в том числе школьники из Екатеринбурга. В результате аварии водитель автобуса скончался, а 16 школьников были госпитализированы с различными травмами. Всего в автобусе ехало 38 детей и пять взрослых.

На данный момент задержан водитель грузового автомобиля. По версии правоохранительных органов, он является виновником ДТП, так как, выезжая на главную дорогу, не представил преимущество движения автобусу. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

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