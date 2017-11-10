Ташкентская милиция задержала уже 12 членов «посудной» банды

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Ташкентская милиция задержала новых членов так называемой «посудной» банды мошенников, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На этот раз правоохранители арестовали шестерых преступников, среди которых четверо граждан Молдовы цыганской национальности, а также россиянин и украинец.
«Оперативниками были задержаны граждане Молдовы Николай Шарбан, Василе Шарбан, Вадим Шарбан и Моисеи Преида, гражданин Украины Максим Раду и гражданин России Михаил Чеботарь. Все они проживали в гостинице на территории столицы и принимали участие в мошеннической схеме по продаже кухонной утвари и посуды», — отметил в ГУВД.
Ранее милиция уже задержала шестерых граждан Молдовы — Матфея Нениту, Еримея Киру, Никиту Радукана, Михаила Нениту, Александра Плешко и Александра Чеботаря, являющихся членами этой банды.
Все эти лица приобретали различные товары на рынке «Абу Сахий» в Чиланзарском районе, после чего продавали их доверчивым гражданам по завышенной цене на рынках, в супермаркетах и около многоэтажных домов в спальных районах. При этом мошенники обманывали покупателей, утверждая, что продукция изготовлена в Европе.