В Подмосковье задержали «вора в законе» за хранение оружия и наркотиков

Источник: РИА Новости

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУМВД России по Московской области при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения “Гром” в ходе оперативно-розыскных мероприятий в частном доме в д. Репниково г. о. Чехов задержан ранее неоднократно судимый 65-летний так называемый “вор в законе”, именуемый как “Захар”, подозреваемый в незаконном хранении оружия и наркотических средств», — сказала она.

По словам Петровой, полицейские изъяли у задержанного самодельный боевой пистолет и 28 патронов к нему, а также свертки с марихуаной массой более шести граммов.

«Возбуждены уголовные дела по статье… «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и статье… «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», — добавила Петрова.