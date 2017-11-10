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12:53 (мск), источник: РИА Новости

В Подмосковье задержали «вора в законе» за хранение оружия и наркотиков

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Шестидесятипятилетний «вор в законе» был задержан в частном доме в деревне Репниково чеховского района Подмосковья, полицейские изъяли у него самодельное оружие и наркотики, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Источник: РИА Новости

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУМВД России по Московской области при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения “Гром” в ходе оперативно-розыскных мероприятий в частном доме в д. Репниково г. о. Чехов задержан ранее неоднократно судимый 65-летний так называемый “вор в законе”, именуемый как “Захар”, подозреваемый в незаконном хранении оружия и наркотических средств», — сказала она.

По словам Петровой, полицейские изъяли у задержанного самодельный боевой пистолет и 28 патронов к нему, а также свертки с марихуаной массой более шести граммов.

«Возбуждены уголовные дела по статье… «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и статье… «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», — добавила Петрова.

Она отметила, что максимальное наказание, предусмотренное статьями, составляет три и четыре года лишения свободы соответственно. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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