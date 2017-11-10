Спасатели «эвакуировали» хабаровскую арену «Ерофей»
Спортсооружение проверили перед чемпионатами России и мира.
Спортсооружение проверили перед чемпионатами России и мира.
Хабаровские спасатели провели учения на территории арены «Ерофей». Спортивный объект для проверки готовности
Для ликвидации учебного возгорания привлекли 11 единиц техники из Хабаровского
«Учения показали высокую слаженность действий всех служб и оцениваются высоко. В том числе проверили и взаимодействие с администрацией арены, которая встретила руководителя тушения пожара и доложила ему обстановку. Благодаря этому было принято верное направление ликвидации пожара. Арена “Ерофей” — объект с массовым пребыванием людей. Сложность заключается в больших площадях. Прежде чем приступить к тушению пожара, необходимо установить количество людей внутри и принять все меры по их спасению», — рассказал замначальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Алексей Петрук.
Уже завтра, 11 ноября, в арене «Ерофей» пройдёт первый домашний матч «СКА-Нефтяника» в рамках чемпионата России среди команд Суперлиги. Соперником подопечных Михаила Юрьева станет ульяновская «Волга». А вот более масштабное спортивное событие пройдёт в спортсооружении в начале следующего года. Как писало РИА «Восток-Медиа», за награды чемпионата мира сразятся национальные команды Германии, Казахстана, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии, Швеции. Дальневосточная столица примет мировое первенство по хоккею с мячом в третий раз, однако организаторы намерены сделать его абсолютно новым. Девизом состязаний станет фраза «Зимние игры стартуют на Востоке», поскольку после чемпионата в дальневосточной столице пройдут ещё несколько различных соревнований, главными из которых станут Олимпийские игры в корейском Пхёнчхане.