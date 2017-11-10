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08:46 (мск), источник: VN.ru

Три смертельных ДТП произошли за сутки в Новосибирской области

Сразу три автомобильных аварии со смертельным исходом произошли 9 ноября на дорогах Новосибирской области. В каждом из ДТП погиб один человек, сообщает ГУ МВД по региону.

Первая авария случилась в 9 часов утра в Искитимском районе. Здесь 61-летняя жительница Черепаново за рулем Toyota Land Cruiser двигалась в Новосибирск по трассе Р-256. Проезжая поселок Линево, недалеко от кафе «Нептун» она допустила съезд автомобиля в озеро. В результате утонула пассажирка — женщина 1950 года рождения.

Следующее ДТП произошло в 20.30 в Барабинском районе, на 1142-м километре автодороги Р-254 «Иртыш». 47-летний водитель хэтчбека Toyota Allex, начиная движение от обочины, не пропустил грузовой тягач MAN под управлением 43-летнего жителя Ростовской области. В результате пострадал водитель Toyota, его госпитализировали в медучреждение. От полученных травм на месте скончалась его пассажирка, личность которой пока не установлена.

Вечером этого же дня в 22.25 в Колыванском районе, на 44-м километре автодороги «Новосибирск — Томск», 35-летний новосибирец, управляя грузовиком Hina Profia, совершил наезд на двигавшегося по проезжей части пешехода. В результате от полученных травм 41-летний житель Томской области скончался на месте.

«В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства аварий. По результатам проведенных проверок будут приняты процессуальные решения», — отметили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее VN.ru сообщал, что тело женщины, утонувшей в ToyotaLand Cruiser, извлекли из озера водолазы. Позже спасатели Бердского поисково-спасательного отряда достали автомобиль из-под воды с помощью КамАЗа.

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