В Башкирии сгорел дорогостоящий Cadillac

В Белебее на улице 60 лет СССР горел престижный кроссовер Cadillac SRX-4. В пресс-службе ГУ МЧС России по РБ сообщили, что на тушении работали силы и средства МЧС — две единицы техники и пять человек личного состава. В 03.34 удалось ликвидировать открытое горение, а в 03.45 пожар был полностью потушен.