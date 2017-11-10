В Башкирии сгорел дорогостоящий Cadillac
УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане в диспетчерскую службу 10 ноября в 03.22 поступило сообщение о пожаре.
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УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане в диспетчерскую службу 10 ноября в 03.22 поступило сообщение о пожаре.
В Белебее на улице 60 лет СССР горел престижный кроссовер Cadillac SRX-4. В
По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. На месте работает дознаватель. Причина пожара устанавливается.