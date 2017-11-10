Неисправный состав сбил график движения поездов на зеленой ветке метро Петербурга

Как сообщили «Фонтанке» читатели, поезда следовали с увеличенным интервалом на станциях зеленой ветки метро. Один из составов, по их словам, стоял в перегоне между «Пролетарской» и «Обухово» почти 10 минут. На платформах других станций в это время толпились спешащие на работу пассажиры.