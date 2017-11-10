Неисправный состав сбил график движения поездов на зеленой ветке метро Петербурга

Как сообщили «Фонтанке» читатели, поезда следовали с увеличенным интервалом на станциях зеленой ветки метро. Один из составов, по их словам, стоял в перегоне между «Пролетарской» и «Обухово» почти 10 минут. На платформах других станций в это время толпились спешащие на работу пассажиры.
В пресс-службе метрополитена объяснили, что виной сбоя стал неисправный состав. В начале восьмого утра он остановился на «Ломоносовской», пассажиров попросили выйти из вагонов и дождаться следующего поезда. На данный момент поезд стоит в тупике. После того, как схлынет утренний час пик, его отгонят в депо. Движение, по информации пресс-службы, уже восстановлено.