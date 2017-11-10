Лихач-рецидивист разбил в Хабаровске арендованную «Тойоту» и сбежал

Источник: Губерния онлайн

В ночь на пятницу нетрезвый хабаровчанин на арендованной «Тойоте Королле» протаранил дорожное ограждение, после чего иномарка опрокинулась набок. Помимо шофера, в седане находились пассажиры — молодой человек и девушка. Травм никто не получил, сообщает портал «Губерния».

Одиночное ДТП случилось у остановки «Павленко» на улице Карла Маркса. Пассажир, который ехал на заднем сиденье, не смог сам выбраться из покореженной машины — очевидцы помогли ему вылезти через окно. Пока молодого человека извлекали из «Тойоты», шофер седана и его подруга сбежали с места аварии.

Оставшийся у «Короллы» молодой человек уверял, что его подвозил незнакомый водитель. По словам пассажира, шофер мчался по улице Карла Маркса с огромной скоростью и в какой-то момент просто не справился с управлением.