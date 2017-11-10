Лихач-рецидивист разбил в Хабаровске арендованную «Тойоту» и сбежал
Задержали нарушителя всего через полчаса.
Задержали нарушителя всего через полчаса.
В ночь на пятницу нетрезвый хабаровчанин на арендованной «Тойоте Королле» протаранил дорожное ограждение, после чего иномарка опрокинулась набок. Помимо шофера, в седане находились пассажиры — молодой человек и девушка. Травм никто не получил, сообщает портал «Губерния».
Одиночное ДТП случилось у остановки «Павленко» на улице Карла Маркса. Пассажир, который ехал на заднем сиденье, не смог сам выбраться из покореженной машины — очевидцы помогли ему вылезти через окно. Пока молодого человека извлекали из «Тойоты», шофер седана и его подруга сбежали с места аварии.
Оставшийся у «Короллы» молодой человек уверял, что его подвозил незнакомый водитель. По словам пассажира, шофер мчался по улице Карла Маркса с огромной скоростью и в
Сбежавшего автолюбителя инспекторы задержали через полчаса. Водительских прав у горожанина 1994 года рождения нет — их он лишился за нетрезвое вождение. Молодой человек признался, что выпивал и этим вечером, однако проходить тест на трезвость не захотел. По словам юноши, пассажиры «Короллы» — его друзья, и пили они в тот вечер вместе.