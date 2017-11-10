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09:15 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Магнитогорске осудили банду черных банкиров

Нелегальные банкиры обналичили более 10 млн.

В городе металлургов сотрудники УФСБ и управления экономической безопасности МВД выявили преступную группу, занимавшуюся отмыванием денег, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на агентство «Вертов. Инфо».

В группировку входили трое местных жителей. Они с 2011 года обналичивали крупные суммы денег, проводя их по счетам фирм-однодневок. Таким образом, судя только по доказанным эпизодам, черные банкиры обогатились более, чем на 10 млн рублей. Их осудили по статье 172 УК «Незаконная банковская деятельность». Аферисты получили от 3, 5 до 4 лет тюрьмы.

Помимо этого им придется компенсировать государству от 250 до 300 тыс. рублей. Они могут обжаловать приговор в областном суде.

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