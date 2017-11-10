В Магнитогорске осудили банду черных банкиров
Нелегальные банкиры обналичили более 10 млн.
Нелегальные банкиры обналичили более 10 млн.
В городе металлургов сотрудники УФСБ и управления экономической безопасности МВД выявили преступную группу, занимавшуюся отмыванием денег, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на агентство «Вертов. Инфо».
В группировку входили трое местных жителей. Они с 2011 года обналичивали крупные суммы денег, проводя их по счетам
Помимо этого им придется компенсировать государству от 250 до 300 тыс. рублей. Они могут обжаловать приговор в областном суде.