В Магнитогорске осудили банду черных банкиров

В группировку входили трое местных жителей. Они с 2011 года обналичивали крупные суммы денег, проводя их по счетам фирм-однодневок. Таким образом, судя только по доказанным эпизодам, черные банкиры обогатились более, чем на 10 млн рублей. Их осудили по статье 172 УК «Незаконная банковская деятельность». Аферисты получили от 3, 5 до 4 лет тюрьмы.