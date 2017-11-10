После ДТП под Ярославлем в больницах остались 14 из 16 пострадавших детей

Столкновение экскурсионного автобуса и грузовика произошло в среду вечером на 188-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» вблизи населенного пункта Деболовское.
Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие — 16 детей и водитель — были госпитализированы. Шофер автобуса позже скончался.
«Вчера наутро у нас было 14 человек и еще двое — в Ярославле. Потом мы перевели пять человек в Ярославль, у нас осталось девять. И к вечеру осталось восемь человек, так как приехал за одной девочкой папа и увез ее (в Екатеринбург — ред.). Она будет лечиться по месту жительства», — рассказала собеседница.
Она отметила, что из ярославской больницы одну девочку забрала мама.
«Получается, на лечении в нашей области остались 14 детей», — подытожила Овечкина, отметив, что сегодня к выписке никого не готовят. Врачи отпустят детей на лечение по месту жительства, только если за ними приедут родители или педагоги.