После ДТП под Ярославлем в больницах остались 14 из 16 пострадавших детей

«Вчера наутро у нас было 14 человек и еще двое — в Ярославле. Потом мы перевели пять человек в Ярославль, у нас осталось девять. И к вечеру осталось восемь человек, так как приехал за одной девочкой папа и увез ее (в Екатеринбург — ред.). Она будет лечиться по месту жительства», — рассказала собеседница.