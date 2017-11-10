Неизвестный обстрелял две машины в Центральном районе Хабаровска
В одном из автомобилей сидела молодая пара.
В одном из автомобилей сидела молодая пара.
В Хабаровске неизвестный обстрелял две иномарки, которые были припаркованы во дворе на улице Лермонтова. Стрельбу злоумышленник вел из окна дома, сообщает портал «Губерния».
Инцидент произошел вечером в четверг, 9 ноября. Первой мишенью стрелка стала «Мицубиши Динго», второй — «Хонда Фит». В последней машине находились парень и девушка, они не пострадали. Хабаровчанка сообщила о происшествии хозяевам «Мицубиши».
«Я была дома, позвонила девушка. Сказала, что у нас разбилось стекло на машине. Скорее всего,
Выяснить, из какого окна шла стрельба, пока не удалось. В деле разбирается полиция.