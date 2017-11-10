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10:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Неизвестный обстрелял две машины в Центральном районе Хабаровска

В одном из автомобилей сидела молодая пара.

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске неизвестный обстрелял две иномарки, которые были припаркованы во дворе на улице Лермонтова. Стрельбу злоумышленник вел из окна дома, сообщает портал «Губерния».

Инцидент произошел вечером в четверг, 9 ноября. Первой мишенью стрелка стала «Мицубиши Динго», второй — «Хонда Фит». В последней машине находились парень и девушка, они не пострадали. Хабаровчанка сообщила о происшествии хозяевам «Мицубиши».

«Я была дома, позвонила девушка. Сказала, что у нас разбилось стекло на машине. Скорее всего, кто-то выстрелил в него. Я отправила мужа посмотреть, что там, потом сама спустилась и увидела, что стекло все паутиной пошло. На переднем стекле небольшой скол и круглое отверстие», — рассказала владелица «Динго».

Выяснить, из какого окна шла стрельба, пока не удалось. В деле разбирается полиция.

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